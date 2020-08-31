رياضة | أومتيتي يضحك على برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أومتيتي يضحك على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض صامويل أومتيتي مدافع برشلونة لموقف ثبت من خلاله مدى التخبط الذي وصل له حال النادي برشلونة بعد غيابه عن اختبارات فيروس كورونا بدعوى أنه لا يزال في العزل الصحي عقب ثبوت إصابته بالوباء في منتصف الشهر الحالي وهو ما نفاه اللاعب نفسه.

ووجد أومتيتي نفسه في موقف حرج بسبب نقص المعلومات التي تصدر عن النادي الكتالوني، حيث قالت صحيفة AS الإسبانية إن اللاعب لم يحضر الاختبار لأنه لا يزال محتجزاً بعد أن ثبتت بالوباء في 14 أغسطس الحالي وفقًا للنادي نفسه.

وأكدت محطة كوبي الإذاعية يتناقض مع ما صدر من النادي حيث أكد أن شهود عياب شاهدوا اللاعب في مطار برشلونة بعد ظهر ذلك اليوم نفسه ما يشير إلى عدم تطابق واضح بين ما قاله النادي وحقيقة موقف الفريق.

وأنكر وكيل أعمال اللاعب أن يكون في الحجر المنزلي لكنه حصل على تصريح من النادي للخضوع للاختبار يوم الاثنين بدلاً من الأحد.