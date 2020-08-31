شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق رالي بطولة مصر للدراجات النارية 19 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت رعاية معالي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ، ينظم الاتحاد المصري للدراجات النارية (رالي مصر الأول للدراجات النارية) يوم 19 سبتمبر 2020 تحت شعار (مصر آمنة).

وقد بدأ فتح باب الاشتراك في رالي مصر اعتبارا من 15 أغسطس ويستمر حتى يوم 10 سبتمبر، كما ستتم عملية إجراء الفحص الفني للمركبات يوم 18 سبتمبر.

سوف يجرى الرالي في منطقة صحراء سقارة على طرق وعرة في تجربة جديدة، حيث يستكشف المتسابقون منطقة صحراء سقارة.

وقد تم تحديد مسافة الرالي الإجمالية بـ 60 كلم، وهي عبارة عن قطع مسارات بمسافة 6 كلم بعدد خمس لفات على مرحلتين.

والجدير بالذكر أن هذا الحدث الرياضي الكبير سيتيح لعشاق هذه الرياضة المشاركة بكافة فئات الدراجات النارية التي أقل من 450 سم 3، وفئة أكثر من 450 سم 3 ، والدراجات الرباعية (الكواد)، كما توجد فئة للنساء المشاركات في الرالي، ومشاركة شرفية للأجانب المقيمين في مصر.

ويهدف الرالي إلى اختيار الفائزين لتكوين نواة تشكيل المنتخب المصري للدراجات النارية، وهو الفريق الذي سيشارك في بطولات الراليات العالمية تحت مسمى منتخب مصر للدراجات النارية.

ويأتي هذا الحدث الرياضي الهام في نطاق تشجيع هذه الرياضة واستقطاب محبي الرياضة وتشجيع السياحة تحت شعار «مصر آمنة».

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ومن جانبه أكد إبراهيم فريد، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للدراجات النارية، بأن رالي مصر يهدف إلى تنظيم بطولات وراليات دولية على أرض مصر خلال الفترة المقبلة من أجل انتشار قاعدة المنافسة داخل كل ربوع وأندية مصر.

وأضاف فريد بأن الهدف من تنظيم هذه البطولات هو عمل تصفيات للمتميزين لاختيار وتشكيل منتخب مصر للدراجات النارية للمشاركة في الراليات الدولية والعالمية لتمثيل اسم مصر عالميا.