شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يبدأ تدريبات برشلونة بدون 13 لاعباً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية، إن المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان، سيبدأ تدريب لاعبي الفريق الكتالوني وسط العديد من الغيابات.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن «كومان» سيبدأ التدريبات بغياب 13 لاعبا دوليا، ولكن من المنتظر أن يكتمل قوام الفريق بعد أسبوعين، وبعدها يصبح عدد الفريق 31 لاعباً، وذلك في حالة عدم رحيل أي لاعب عن البارسا الفترة المقبلة.
وأكدت الصحيفة أن هناك 5 لاعبين خارج خطط المدير الفني الهولندي للموسم الجديد، وهم لويس سواريز، أومتيتي، أرتورو فيدال، جونيور فيربو، وراكيتيتش.
فيما سيعود عدد من اللاعبين من الإعارة، وهم فيليب كوتينيو من بايرن ميونخ المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لكل من توديبو، موسى واجي، رافينيا ألكانتارا وكارليس ألينيا.
وأوضحت الصحيفة أن المدير الفني سيعتمد على الحارس «نيتو» كحارس أساسي بدلاً من مارك أندريه تير شتيجن، لحين تعافية من العملية الجراحية وبعدها يعود للملاعب مرة أخرى في الأول من شهر أكتوبر المقبل.
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