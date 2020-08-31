تعرف على موعد مشاركة كهربا مع الأهلى رسميًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد عودة محمود عبد المنعم كهرباء لاعب الأهلى للمباريات الرسمية بداية من مباريات الجولة الـ26 بعد انتهاء إيقافه رسميا عقب خوض مباراة الأهلى مع حرس الحدود في الجولة المقرر لها 7 سبتمبر المقبل، وهو آخر تاريخ تم تدوين مباريات الدورى فيه بشكل رسمى، فيما يحق للاعب العودة لحسابات الأهلى بعد ذلك التاريخ.
ويعود كهربا لمباريات الأهلى بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات.
وغاب كهربا عن 8 مباريات حتى الآن هى مباراتي الزمالك و مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربى و مباراة أسوان والجونة والمصري ويتبقي مباراتين امام وادي دجلة وحرس الحدود.
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