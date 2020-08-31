شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة «فالفيردي» من أسباب رحيل ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة هناك العديد من الأسباب التي دفعته للرحيل عن الفريق ولكن من أهمها هي إقالة الإدارة الكتالونية للمدير الفني إرنستو فالفيردي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن إقالة فالفيردي لم تكن تعجب ميسي، وأنه كان يرى أنها لم تكن اللحظة المناسبة للتخلي عن المدرب، بالإضافة للطريقة التي تخلت بها الإدارة عن المدير الفني.

وأكدت «ماركا» أن نجم البارسا يعتقد أن مسيرته وفترته انتهت مع برشلونة، وأنها نهاية مرحلته كلاعب في قلعة الكامب نو، حيث يرى ميسي بل ويريد أن يفسح المجال للأجيال الجديدة، لتأخذ بزمام الأمور داخل برشلونة.

يذكر أن النجم الأرجنتيني أعلن في وقت سابق رغبته بالرحيل عن برشلونة، حيث تغيب عن فحوصات كورونا التي تُجرى استعداد للموسم الجديد.