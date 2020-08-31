شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قرارات حاسمة في «العمومية» الأولى للاتحاد المصري للكيك بوكسينج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت في استاد القاهرة تحت إشراف اللجنة الأوليمبية أسفرت عن الموافقة على 10 قرارات حاسمة وعاجلة تصب في مصلحة الارتقاء باللعبة.

وعقد اجتماع الجمعية العمومية بمشاركة 150 نادي أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وتمت مناقشة عدد من الأمور التنظيمة التي تخص الاتحاد مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن الجمعية العمومية وافقت على شراء مقر تمليك للاتحاد من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار للعبة وإرساء مبادئ المؤسسية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للاتحاد من خلال إيجاد أصول ثابتة تكون ملك للاتحاد.

ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد لجنة الـ MMA ضمن الأفرع الأساسية للاتحاد المصري للكيك بوكسينج مع اعتماد اللوائح الأساسية للمدربين واللاعبين والحكام واختبارات الأحزمة الأخيرة مع اعتماد ميزانية الاتحاد للفترة الماضية.

ومن ضمن القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية للاتحاد الموافقة على بث برنامج تلفزيوني يغطى أنشطة الاتحاد وذلك في أحد القنوات الفضائية بهدف إذاعة مباريات البطولات المختلفة والحديث عن كيفية تطوير اللعبة والارتقاء بها مما يصب في النهاية في مصلحة منظومة الكيك بوكسينج بصفة خاصة والرياضة المصرية بصفة عامة.

ووافقت الجمعية العمومية على توحيد الزي الرياضي للاعبين والمدربين والحكام مع توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات التي تقدم خدمات طبية للتأمين الصحي على المدربين مع توقيع بروتوكول مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمساعدة المدربين المتعثرين.

كما تمت الموافقة على توقيع بروتوكول مع جامعة القاهرة من أجل إتاحة الفرصة للمدربين لاستكمال الدراسات العليا سواء الحصول على الماجستير أو الدكتوراه في مجال الألعاب الرياضية.

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وتمت الموافقة أيضا على إنشاء صندوق خاص لرعاية المدربين واللاعبين والحكام من خلال استقطاع نسبة من الاشتراكات السنوية للمدربين لوضعها في الصندوق ليكون رأسماله جاهز لأي حالة طارئة تحتاج إلى دعم مالي.

وتعد الجمعية العمومية للاتحاد المصري للكيك بوكسينج هي الأولى للاتحاد بعد تأسيس الاتحاد وإشهاره رسميا في أوائل العام الحالي 2020 والأولى أيضا للاتحادات الرياضية بعد استئناف النشاط الرياضي في شهر يوليو الذي كان مجمدا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.