شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الزمالك .. عبد الله السعيد جاهز لمواجهة الأبيض فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح عبدالله السعيد قائد وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة مع فريقه فى المواجهة المقبلة أمام الزمالك، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بيراميدز ضد الزمالك



وأكد مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن عبدالله السعيد أصبح جاهزًا من الناحية الطبية والفنية للمشاركة فى مواجهة الزمالك، إلا أن القرار النهائى بيد المدير الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش، وذلك بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الخلفية وتسبب فى مغادرته مستبدلا بعد نهاية الشوط الأول من مباراة سموحة التى جمعتهما الجمعة الماضى، باستاد الإسكندرية، وحقق بيراميدز فوزا غاليا على سموحة بهدفين مقابل هدف بالجولة 21 من الدورى الممتاز فى مباراة.

بيراميدز والزمالك



وغاب عبد الله السعيد عن مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1.

ورفع السعيد رصيده إلى 107 أهداف فى مسيرته بالدورى المصرى الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذى سجل 106 هدفًا مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.

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واحتل النجم الدولى المرتبة السادسة فى قائمة أعضاء نادى المائة متساويًا مع أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبى السابق، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة محمود الخطيب، رئيس الأهلى الحالي، صاحب المركز الخامس.

وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلى منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلى منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضى والحالي.