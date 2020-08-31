بيراميدز ضد الزمالك .. موقعة حسم المركز الثاني والوصافة فى الدورى

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جدة - عمرو شويل بيراميدز ضد الزمالك
يترقب الملايين من عشاق الكرة المصرية القمة الكروية التى ستجمع بيراميدز ونظره الزمالك على استاد الدفاع في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، في يوم الخميس القادم 3 سبتمبر 2020.
بيراميدز ضد الزمالك
وتعتبر هذه المباراة مواجهة هامة للفريقين على المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري ، حيث يتساوي بيراميدز صاحب المركز الثاني مع الفارس الأبيض صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد 45 نقطة لكل منهما، غير أن فارق الأهداف فى صالح الأهرام، والفائز في هذه المباراة سينفرد بالوصافة خلف الأهلي المتفوق على الثنائي بـ17 نقطة.
بيراميدز ضد الزمالك
وتفوق فى الزمالك في اخر مبارياته بالدوري على إنبي بهدف نظيف، بينما انتصر بيراميدز في آخر مبارياته على الإنتاج الحربي بثلاثيةٍ نظيفة، ولم يخسر الفريق في أي مباراة منذ عودة الدوري المصري من التوقف بسبب فيروس كورونا، والذي امتد من مارس إلى أغسطس.
بيراميدز ضد الزمالك
يلتقي الزمالك مع بيراميدز مساء الخميس 3 سبتمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 15 محرم 1442 هجريًا على ستاد الدفاع الجوي، حيث ستنطلق المباراة في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة وتنقل مباشرة وحصريًا على قناة أون تايم سبورت .
بيراميدز ضد الزمالك
وتكمن أهمة مباراة الزمالك و بيراميدز كونها مباراة سيحسم من خلالها بشكل كبير صراع المركز الثاني، فى الوقت الذى عانى فه الابيض من غياب طارق حامد لاعب السوط المدافع الذى قد يتسبب في مشكلة كبيرةويحاول كارتيرون ايجاد حلول في وسط السرعات الكبيرة التي يمتلكها بيراميدز فى وسط الملعب ، وأهمية مباراة للزمالك هي مباراة بيراميدز مباراة سيحسم من خلالها بشكل كبير صراع المركز الثاني.
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