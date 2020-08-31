شكرا لقرائتكم بيراميدز والزمالك .. التاريخ ينحاز للأبيض فى مواجهات الفريقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيراميدز ضد الزمالك

ينتظر الملايين من عشاق الكرة المصرية بكل شغف القمة الكروية التى ستجمع بيراميدز ونظيره الزمالك على استاد الدفاع في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، في يوم الخميس القادم 3 سبتمبر 2020.

بيراميدز ضد الزمالك

الفائز في هذه المباراة سينفرد بالوصافة خلف الأهلي المتفوق على الثنائي بـ17 نقطة، حيث وتعتبر هذه المباراة مواجهة هامة للفريقين على المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري ، حيث يتساوي بيراميدز صاحب المركز الثاني مع الفارس الأبيض صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد 45 نقطة لكل منهما، غير أن فارق الأهداف فى صالح الأهرام.



الزمالك ضد بيراميدز

ونرصد تاريخ مواجهات الفريقين التى تنصف الابيض على حساب فرق الاهرام..





الزمالك ضد بيراميدز

8 مرات جمعت الزمالك مع بيراميدز

Advertisements

6 مباريات حقق الزمالك الفوز على بيراميدز

التعادل مباراة واحدة حسم في مواجهات الزمالك وبيراميدز:

مرة واحدة فاز بيراميدز على الزمالك

16 هدفا سجلها لاعبو الزمالك فى مرمى بيراميدز

6 أهداف سكنت شباك الزمالك من لاعبى بيراميدز

3/0 أكبر نتيجة حققها الزمالك على بيراميدز

أول مباراة بين الفريقين أقيمت 2014 انتهت بفوز الأبيض: 3/1

أكثر مباراة شهدت تسجيل أهداف انتهت بالتعادل: 3 أهداف لكل فريق