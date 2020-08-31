ميدو لمرتضى منصور: التهديد بعدم استكمال الدوري عبث

وجه أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك الأسبق، عدد من الرسائل النارية لمرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، بسبب تصريحاته التي أدلى بها أمس الأحد عبر فضائية نادي الزمالك.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏الحديث على أن الزمالك استكمل الدوري من أجل الفوز على الأهلي فقط عبث وكلام لا يليق بنادي الزمالك ولا بلاعبيه ولا بجماهيره.. وأتمنى من المطبلاتية المنتفعين عدم ترديده. الزمالك خسر الدوري ولكن لازم يشارك في بطولة إفريقيا أبطال الدوري السنة اللي جايه وإن شاء الله نفوز بالبطولة السنه دي”.

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وهدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اتحاد الكرة بالانسحاب من الدوري العام في حال الضغط وتحويله إلى لجنة الانضباط، وذلك بعد تعليقه على الأزمة الأخيرة الخاصة بالنادي المصري، وذلك من خلال تصريحاته على قناة نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور: “لا أعرف كيف يحدث ما حدث مع النادي المصري البورسعيدي وإجباره على اللعب في الظروف الصعبة التي يمر بها وأنا أطلقت على هذا الدوري اسم دوري الموت”.

وأضاف ميدو: “أمير مرتضى أهم عنصر في منظومة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة وأدائه تطور بشكل كبير مع الخبرات اللي بيكتسبها مع الشغل..من أهم ميزاته أنه يعلم كيف يتعامل مع رئيس النادي وبيفلتر المشاكل قبل ما توصله ودي ميزه مهمه جدا في إدارة الأمور داخل نادي الزمالك ويمكن تكون الأهم!!”.