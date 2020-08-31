كشف المدير الفني لنادي الزمالك باتريس كارتيرون عن خروج خمسة لاعبين من الفريق من حساباته في الموسم المقبل، لعدم الحاجة إليهم وتراجع المستوى الفني.
وكشفت مصادر أن القائمة اللاعبين الخمسة تضم:" الكونغولي كابونجو كاسونجو، وكريم بامبو، ومحمد عنتر، وعمر السعيد، ومحمد عواد".
ويغيب اللاعبون عن المشاركة مع الزمالك منذ عودة النشاط الرياضي، باستثناء كاسونجو الذي يعتمد عليه المدرب الفرنسي في بعض المباريات كبديل، ولكن في غير مركزه، حيث يدفع باللاعب في مركز الجناح على حساب مركزه الأساسي كمهاجم صريح.
وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أعلن في تصريحات تليفزيونية خلال الساعات الماضية، عن نجاح النادي الأبيض في حسم خمس صفقات جديدة، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن هويتهم في الوقت المناسب.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يطيح بـ 5 لاعبين من نجوم الزمالك في الموسم الجديد.. عواد على رأس القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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