شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الفراعنة يحتفلان بتألق الننى مع أرسنال بعد التتويج بالدرع الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل ثنائى المنتخب الوطنى محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، وأحمد حجازى مدافع ويست بروميتش، بتألق محمد الننى لاعب وسط أرسنال مع فريقه الإنجليزى عقب العودة من مؤخراً إلى البريميرليج بعد تجربة قصيرة فى الدورى التركى، ونشر تريزيجية صوراً عبر حسابه على انستجرام جمعته بالننى وحجازى وعدد من الأصدقاء. وقدم محمد الننى أداءً رائعاً مع المدفعجية ضد الريدز، بعدما منحه ميكيل أرتيتا الثقة ودفع به أساسياً أمام ليفربول، فى المباراة التى توج بها أرسنال ببطولة الدرع الخيرية.

ورفع محمد الننى رصيده من البطولات مع أرسنال الإنجليزي إلى اللقب الثالث، حيث توج بكأس الإتحاد الإنجليزي موسم 2017، وكأس الدرع الخيرية موسمي 2017 ونسخة هذا العام 2020.

وأنهى محمد الننى إعارته مع بشكتاش التركي وانضم إلى تدريبات أرسنال ولعب مباراة ودية تحت قيادة ميكيل أرتيتا أمام ميلتون كينز دونز، ثم شارك في مباراة ليفربول بكأس الدرع الخيرية.

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وتوج فريق آرسنال بلقب كأس الدرع الخيرية السبت، بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الشوطين الأول والثاني بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإنجليزي، في 12 من شهر سبتمبر المقبل، حيث سيلتقي في الجولة الأولى نادي أرسنال مع فولهام.



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