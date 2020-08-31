شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يغيب عن الأهلي أسبوعين بعد إصابته أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى بالأهلى أن عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، سيغيب عن التدريبات والمباريات لمدة لن تقل عن 15 يوماً بعد إصابته بتمزق بسيط فى العضلة الأمامية، ويغيب عمرو السولية عن الأهلى فى مواجهة وادى دجلة المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، وبعدها مواجهة حرس الحدود على أقل تقدير.

وتعرض عمرو السولية للإصابة فى مواجهة المصرى التى أقيمت السبت باستاد برج العرب فى الجولة الـ23 من بطولة الدورى، وكانت العضلة الأمامية، غادر على إثرها مباراة المصرى التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، وستُحدد الأشعة مدة غياب السولية عن التدريبات والمباريات.

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ويحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 62 نقطة، ويأتى بيراميدز ثانياً برصيد 45 نقطة، ومن بعدهما الزمالك ثالثاً بـ45 نقطة، وحصل المارد الأحمر على راحة سليبة من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد مباراة المصرى، على أن يبدأ الفريق بعد غد، الثلاثاء، الاستعداد لمباراة وادى دجلة.

من ناحية أخرى، أبدى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى سعادته بالفوز على المصرى بثنائية نظيفة، موضحاً أن الفوز تحقق بفضل الروح العالية للاعبى الفريق على مدار المباراة، وتابع فايلر فى تصريحات صحفية، بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدف تم إلغاؤه بداعى التسلل وتسيّدنا المباراة بعد طرد أحمد ياسر لاعب المصرى ونجحنا فى استغلال النقص العددى الذى عانى منه المنافس وخرجنا بنتيجة مستحق، وأوضح فايلر أنه لا يمكن أن يحكم على مستوى صالح جمعة بعد مشاركته لمدة 10 دقائق فقط، لكنه كان يستحق المشاركة فى هذه المباراة بعدما بذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية التى سبقت المباراة ولو اجتهد أكثر سيحصل على فرصاً أكثر كبقية زملاؤه.

ويرى فايلر أنه من الوارد أن يتراجع مستوى النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق فهذا يحدث مع أى لاعب، موضحاً أن اللاعب لم يزور أسرته منذ فترة طويلة بسبب "كورونا" وربما يكون قد تأثر بهذا الأمر لكنه لاعب مهم فى الفريق وحتماً سوف يستعيد مستواه سريعاً.