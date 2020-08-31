شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أجانب الزمالك يرفعون شعار التألق فى موسم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الموسم الجارى تألقاً ملحوظاً لأجانب نادى الزمالك، ساهم بشكل كبير فى حصد الانتصارات للقلعة البيضاء، وباتوا يشكلون مصدر إزعاج للمنافسين، حيث يمتلك الزمالك أكثر من لاعب أجنبى مميز مثل فرجانى ساسى، وأشرف بن شرقى، ومحمد أوناجم، مثلوا قوة هجمية خارقة للفريق الأبيض فى مسابقة الدورى العام.

فرجانى ساسى هو اللاعب الأبرز والذى أصبح معشوق الجماهير الزملكاوى منذ انضمامه إلى الفريق الأبيض فى صيف 2018، ومنذ ذلك التاريخ ثبت أقدامه فى التشكيل الأساسى للفريق، وشارك فى 69 مباراة مع الفريق الأبيض، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 9 آخرين، بينما فى الموسم الجارى سجل ساسى 3 أهداف وصنع مثلها.

ويعتبر ساسى أغلى لاعب فى قائمة الزمالك بقيمة تسويقية بلغت 2 مليون يورو، وفقاً لآخر تحديثات القيمة التسويقية بعد أزمة كورونا.

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أما أشرف بن شرقى فانصم إلى القلعة البيضاء فى بداية الموسم الجارى، وشارك بن شرقى فى 31 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 7 آخرين، ليضع بصمته على 19 هدفاً للفريق الأبيض منذ انضمامه إلى الفريق، وتبلغ القيمة التسويقية لبن شرقى حوالى 800 ألف يورو.

انضم محمد أوناجم إلى نادى الزمالك فى بداية الموسم الجارى، وشارك المغربى فى 32 مباراة مع الزمالك سجل 3 أهداف وصنع 6 آخرين، وبلغت قيمته التسويقية 620 ألف يورو.