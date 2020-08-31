شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يستعين بمباراة الأهلى لدراسة المصرى بالفيديو قبل موقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بفيديوهات المباريات الأخيرة للنادى المصرى لدراسة نقاط القوة والضعف، قبل المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، ويطمح ذئاب الجبل لاستعادة طريق الانتصارات عقب الخسارة الأخيرة أمام الجونة.

وكان المقاولون قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام الجونة، فى مباراة الجولة 23 والتى أقيمت على ملعب الأخير بهدفين نظيفين، حيث شهدت المباراة إثارة كبيرة بعدما ألغى حكم اللقاء هدفاً لصالح المقاولون قبل أن يحتسب ركلة جزاء لفريق الجونة، لتتحول نتيجة المباراة من التعادل إلى خسارة ذئاب الجبل بهدفين نظيفين.

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فى سياق آخر، أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن عماد النحاس المدير الفنى للفريق عقده ممتد مع المقاولون، وقال فى تصريحات لـ "تلفزيون الخليج 365"، عماد النحاس لا يربطنا به عقد ولكن بالكلمة وهو صاحب النادى وله مطلق الحرية، وأحب أن أشير إلى أنه إنسان يلتزم بكلمته فقط اشتغل لمدة شهر كامل دون أن يعرف كم راتبه.

وأضاف، النحاس عندما عرض عليه 3 أضعاف راتبه خارج المقاولون رفض وأعلن أنه مستمر مع الفريق.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 23 مباراة، حيث فازوا فى 12 لقاء وتعادلوا فى 4 أخرى وتلقوا الهزيمة فى 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 آخرين.