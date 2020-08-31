شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع نجم وسط المنتخب الهولندي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة دي تيليجراف، الهولندية، عن وصول عرض رسمي من مانشستر يونايتد للتعاقد مع فان دي بيك، لاعب وسط أياكس.
وسيوقع فان دي بيك، بحسب الصحيفة الهولندية، على عقد مدته 5 سنوات، مقابل 45 مليون يورو.
ويمتد عقد فان دي بيك، صاحب الـ 23 عاما، مع أياكس حتى 2022، ولعب مع فريق تحت 17 سنة و19 و21 قبل أن يبدأ مشواره مع الفريق الأول.
وشارك فان دي بيك، الموسم الماضي، في 37 مباريات مع الفريق الهولندي، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 11.
ولعب فان دي بيك، الموسم قبل الماضي، الذي شهد تألق أياكس ووصول الفريق لنصف نهائي دوري الأبطال، 57 مباراة بقميص أياكس، ونجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 13.
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