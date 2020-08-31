شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: مباراة الزمالك وبيراميدز بحكام أجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وجيه أحمد ، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن مواجهة الزمالك وبيراميدز المقبلة بالدوري سيتم تكليف طاقم تحكيم مصري لإداراتها.

ونفى وجيه أحمد في تصريحات لقناة صدى البلد، أن يكون هناك نيه لدي اتحاد الكرة لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الخميس المقبل بالجولة الـ 24 بدوري we المصري.

وأضاف، أنه تم الاستقرار على طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة، ولا يتم الاستعانة بحكام أجانب سوى في مباريات الأهلي والزمالك فقط.

أوضح، أن تقنية الفيديو مع مرور الوقت ستزيد الخبرات للحكام، وفي انتظار فترة توقف مناسبة لعمل دورات للحكام على التقينة الجديدة.