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لا إصابات محليّة جديدة بكورونا في الصين لليوم الـ 15

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

لا إصابات محليّة جديدة بكورونا في الصين لليوم الـ 15

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس في 30 أغسطس، بزيادة عن تسع حالات تم تسجيلها قبل يوم.

 

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وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة واردة من الخارج، فيما يمثل اليوم الخامس عشر على التوالي الذي لا يتم فيه تسجيل حالات منقولة محليا.

 

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 19 حالة مقابل أربع حالات قبل يوم.

 

وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 85048 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

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