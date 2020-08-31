شكرا لقرائتكم جولة تفقدية لوزير الرياضة أشرف صبحى فى نادى الصحفيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الاثنين بجولة تفقدية لنادى الصحفيين، وذلك للوقوف والاطلاع عن قرب على ما يحتاجه النادى من تطوير لكافة منشآته خلال الفترة القادمة، وخلال الجولة أكد الدكتور أشرف صبحى حرصه على أن تكون منشآت نادى الصحفيين على أعلى مستوى ليكون لائقاً بهم وبلقاءاتهم الفكرية والاجتماعية والرياضية أيضا، كما وجه وزير الشباب والرياضة بإعداد تصور مناسب لمكونات النادى .

شملت جولة وزير الشباب والرياضة التفقدية لنادى الصحفيين الملاعب الرياضية، والمنشآت المقرر تطويرها ورفع كفاءتها، حضر الجولة التفقدية أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إيهاب الابيارى مدير عام الإستثمار والتمويل بالوزارة، عزت إلياس المدير التنفيذى للنادى .

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد والمزمع إقامتها بمصر يناير 2021، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر من صباح غد الثلاثاء المقبل الموافق 1 سبتمبر 2020 بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة وجميع السادة المعنيين من اللجان الفنية المنظمة للبطولة.