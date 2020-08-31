شكرا لقرائتكم شوبير: حقيقى مش فاهم إدارة المصرى عايزة إيه وهدف الونش مكافأة من السماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعجب الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الاسبق، من مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى بسبب حالة التخبط التى يعيشها فى الآونة الأخيرة.

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم: "حقيقى مش فاهم إدارة المصرى عايزة إيه، رفضوا تحليل الدم وقالوا عايزين مسحة وبعدين رجعوا غيروا كلامهم، لكن اللى مستحيل يتقبل هو اصطحابهم الثنائى محمود وادى وأحمد مسعود لملعب مباراة الأهلى رغم وجود نتيجة تحليل تؤكد إصابتهم بفيروس كورونا ".

وتابع شوبير: "ده غلط ولن يقبل وهذا يسمى تخبط ومستحيل يعدى، والتخبيط واضح أنه فى النادى كله وشوفنا خلاف عبد الظاهر السقا وطارق العشرى والمحافظ عمل جلسة مهمة معاهم أمبارح أتمنى أن تؤتى ثمارها لاسيما أن الخلافات بدأت تدب بين الجميع وأصبح التغيير قادم بقوة ".

وعن فوز الزمالك على انبى علق شوبير: "محمود حمدى الونش مدافع الزمالك مستواه بيتطور جدا، بيفكرنى بحسام عاشور، هو مش وجه إعلامى زى محمود علاء وفرجانى ساسى ولكنه مجتهد وهدف إنبى مكافأة له من السماء، وتشعر أن الزمالك أصبح له تقل دفاعى يختلف عن ظهوره أمام المقاولون العرب".

وتابع شوبير: "الزمالك لا بديل أمامه سوى الفوز على بيراميدز لضمان المركز الثانى، فهناك صراع شرس على هذا المركز".

وعن طنطا قال شوبير: "مسئولى نادى طنطا تعجلوا بإقالة أيمن المزين، هذا لا يقلل من محمد صلاح فهو مدرب محترم ولكن كان لابد أن يدرب فرقة من البداية وليس من منتصف الموسم".

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وقال شوبير: "عجبنى مشاركة محمد الشناوى فى 23 مباراة مع الأهلى وحفاظه على نظافة شباكه فى 17 مباراة ".

وعن الانتقادات التى وجهت لفايلر لارتداء قميص أبيض فى مباراة القمة قال شوبير:" ياجماعة تانى بقولكو شغلين نفسكو ليه بالأمور دى، هو حر وكمان حلمى طولان حر أنه يلبس أحمر، هل ارتداء فايلر الابيض يعنى أنه زملكاوى هل ارتداء طولان الاحمر يعنى أنه أهلاوى، هل سنقيم المدربين بعد كذلك على طريقة ألوان ملابسهم ولا حلاقة شعرهم ولا قص ضوافرهم، أنا مثلا قعدت العب موسم كامل بفانلة واحدة لانى بتفائل بيها، قد يكون مدرب يتفائل بلون إيه الغريب فى كدا".

وعن دورى الابطال الافريقى قال شوبير:"هناك مساعى كثيرة من المغرب لتأجيل مباريات نصف نهائى دورى الابطال الافريقى نظراً لكثرة الاصابات فى صفوف الفرق المغربية وعلى رأسها الوداد المغربى، ويقال أن المباريات قد تتأجل شهر وهذا يعنى أن مباريات نصف نهائى الكونفدرالية سوف تتأجل أيضاً لوجود أندية مغربية أيضاً، وأعتقد أن بهذه الطريقة ستكون الأمور صعبة للغاية".

وعن مسحة كورونا قال شوبير: "لو أنا من اتحاد الكرة أريح دماغى وأرجع للمسحة فى الأسابيع المتبقية من الدورى لأنها الأكثر دقة من تحليل الدم وعشان نرتاح من وجع الدماغ".