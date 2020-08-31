شكرا لقرائتكم 7 أيام تفصل كهربا عن المشاركة مع الأهلى في الدورى بعد انتهاء عقوبته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفصل 7 أيام محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى عن المشاركة مع الفريق على المستوى المحلي، وينتهى إيقاف كهربا بنهاية مباراة الأهلى وحرس الحدود المقرر إقامتها يوم 7 سبتمبر المقبل وهو آخر تاريخ تم تدوين مباريات الدورى فيه بشكل رسمي، فيما يحق لكهربا العودة لحسابات الأهلى بعد ذلك التاريخ.

ويعود كهربا لمباريات الأهلى فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات.

وغاب كهربا عن 8 مباريات حتى الآن، هى، الزمالك فى الدور الأول والتى انسحب منها الأبيض فى واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة اعتبارياً، كما غاب عن مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربى وانتهت هذه المباريات بالتعادل بهدف لمثله فى مباراتى سموحة والإنتاج والفوز بثنائية نظيفة على إنبى والفوز على أسوان بثلاثية، وفاز على الجونة بثنائية وفاز على المصرى بهدفين نظيفين.

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واصل محمود عبد المنعم كهربا تدريباته الانفرادية بمقر القلعة الحمراء بالتتش، فى ظل غيابه عن مباريات الفريق الأحمر تنفيذا لعقوبة الإيقاف، ومن المقرر أن يعود كهربا إلى المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة وبالتحديد فى مباراة الأهلى والإسماعيلى، ونشر كهربا فيديو عبر حسابه الشخصى على انستجرام خلال أدائه بالتدريبات.وتضع جماهير الأهلى آمالا عريضة على لاعبها محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأحمر، لانتشال الفريق من عثراته وإعادته للتألق ليس فقط على الصعيد المحلى وإنما على الصعيد الأفريقى، فى ظل اقتراب موعد مواجهة الوداد المغربى بنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقي.

ومنذ إعلان رحيل رمضان صبحى، صانع ألعاب الأهلى، ورفضه تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء وتفضيله الانتقال لبيراميدز وما تبعها من خسارة المارد الأحمر لمباراة القمة أمام غريمه التقليدى الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، تترقب جماهير الأهلى عودة كهربا وانتهاء إيقافه ليكون البديل الأمثل للعفيجى فى التشكيلة الحمراء ويعيد رونق أهلى فايلر الذى كان متوهجاً قبل توقف مسابقة الدورى منذ خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا.