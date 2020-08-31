شكرا لقرائتكم زى النهادرة.. غزل المحلة يظهر لأول مرة في الدورى ويهزم الاتحاد برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زى النهاردة 31 أغسطس 1956، ظهر فريق غزل المحلة لأول مرة فى مسابقة الدورى، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل وفاز على الاتحاد بملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف، فى افتتاحية الموسم السابع لمسابقة الدورى موسم "1956-1957".

ويعد نادى غزل المحلة أحد أقدم أندية كرة القدم فى مصر، أنشئ فى عام 1936 بعد إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كشركة وطنية مصرية بقيادة الاقتصادى الوطنى الراحل طلعت حرب.

بدأت ممارسة الكرة وقتها فى النادى بين بعض الخبراء الإنجليز الذين يعملون بالشركة مع بعض العمال المصريين ثم كان إنشاء استاد الغزل فى عام 1947 ليشارك الفريق الخاص بالشركة فى دورى الشركات فى ذلك الوقت ثم بدأت مشاركاته فى الدورى الممتاز.

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ويعد نادى غزل المحلة من الأندية القلائل الذين أحرزوا لقب الدورى العام ولعب فى الدورى المصرى الممتاز 44 مرة.

وصدر المحلة كثير من المواهب لمنتخب مصر مثل وائل جمعة ومحمود فتح الله وأحمد المحمدى من ناشئى النادى ومحمد عبدالشافى الذى تألق مع الفريق، كما أن شوقى غريب مدرب المنتخب الوطنى السابق ومدرب المنتخب الأوليمبى حاليا هو أحد أبناء هذا النادي، كما أن النادى يملك لاعبين فى منتخب الشباب 2001 الذى حصل على المركز الثالث فى كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2001 مثل محمد العتراوى، بالإضافة إلى العديد من النجوم السابقين مثل الراحل عبد الرحيم خليل وعماشه ومحمد السياجى وأخرين.