شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: محمد الشناوى "نمبر وان" في مصر.. وعمر صلاح شال مسئولية سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالى، تقييمه لأفضل حراس الدورى هذا الموسم، معتبراً محمد الشناوى حارس الأهلى هو "نمبر وان".

وقال ناجى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "منذ أن توليت مسئولية تدريب سموحة أحرص على تجهيز كل الحراس، وعندما تعرض الهانى سليمان للإيقاف بعد مباراة ودية وبعدها أصيب بكورونا، قررت الاعتماد على عمر صلاح وكان عند حسن الظن به".

وتابع أحمد ناجى: "عمر صلاح شال المسئولية كويس، حارس مميز وعنده خبرة من الزمالك والمنتخب الأوليمبى، وفوز سموحة على طنطا جعلنا نتنفس الصعداء، كنا محتاجين مكسب يمنح اللاعبين الثقة خاصة أن الفريق لديه لاعبين مميزون وخسروا المباريات السابقة فى الدقائق الأخيرة مثلما حدث فى مباراة سموحة مع الطلائع ومع بيراميدز".

ويضيف مدرب حراس سموحة: "ناصر ماهر لاعب مميز ولكنه مصاب ومن يشارك مكانه يؤدى دوراً دفاعياً مميزاً ولما يرجع هيعود ليه مكان"، ولا يوجد مباراة سهلة فى صراع وسط جدول الدورى، أول مرة أعيش هذا الصراع حاسس أنها منطقة واعرة وبنحاول نعمل شغل كويس"، وعموما "بطل الدورى محسوم، طبعا الأهلى بعيد جدا عن كل منافسيه ".

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وعن سياسة الدور فى بيراميدز علق أحمد ناجى: "مش بحبها، بس اعتقد أن المدرب فى بيراميدز لجأ لها لأنه معذور عايز يصنف حراسه قبل الموسم الجديد الذى سوف يشهد قدوم ضيف جديد ليهم فى حراسة المرمى".

وعن أكثر الحراس تألقاً فى الدورى قال أحمد ناجى: "محمد الشناوى نمبر وان، لا جدال فى ذلك وأبو جبل ماشى معاه فى نفس التراك وبيعجبنى الثبات الانفعالى لمحمود جاد حارس انبى".

وعن محمد الشناوى حارس الأهلى قال أحمد ناجى: "منذ مشاركته فى كأس العالم مستواه أصبح فى حتة بعيدة، فهو حارس محترف بشكل غير طبيعى بيشتغل على نفسه ولازم أوجه تحيه لمدربه على مستواه".