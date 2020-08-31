شكرا لقرائتكم الأهلى يصر على بقاء بادجي مع المارد الأحمر الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجعت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي عن الإتجاه الذي كان يسود بقوة داخل النادي خلال الفترة الماضية بالإستغناء عن السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ، وقررت اللجنة الأبقاء على اللاعب الذى تألق بشكل واضح خلال الفترة الماضية واصبح أحد نجوم الشبتاك في الفريق حيث ظهر بشكل جيد للغاية في المباريات الثلاثة التى لعبها مؤخراً بشكل أساسي أمام اسوان والزمالك والمصري.

ورغم أن إتجاهاً قوياً داخل النادي كان يسود بتزايد إحتمالات رحيل بادجي مع الإنجولي جيرالدو خلال الصيف المقبل بدعوى أن الثنائي لم يثبت نفسه مع الفريق إلا أن الفترة الماضية شهدت تراجع التفكير في هذا الأمر تماماً بالنسبة للمهاجم السنغالي وأستقرت اللجنة بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر علي بقاء آليو بادجي مع المارد الأحمر في الموسم المقبل في ظل المستويات الجيدة التى يُقدمها اللاعب حينما حصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي فقد سجل هدفاً في مباراة أسوان التى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف وظهر بشكل جيد أمام الزمالك رغم فوز الأخير بثلاثة أهداف لهدف كما تألق في مباراة المصري أول أمس ، السبت، بتسجيل هدفاً وصناعة أخر بجانب تسجيل هدفين ألغاهما الحكم أمين عمر في لقاء المصري الذى حسمه الأهلي بثنائية نظيفة.