مرتضى منصور يهدد اتحاد الكرة بالانسحاب من الدوري

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اتحاد الكرة بالانسحاب من الدوري العام في حال الضغط وتحويله إلى لجنة الانضباط، وذلك بعد تعليقه على الأزمة الأخيرة الخاصة بالنادي المصري، وذلك من خلال تصريحاته على قناة نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور: “لا أعرف كيف يحدث ما حدث مع النادي المصري البورسعيدي وإجباره على اللعب في الظروف الصعبة التي يمر بها وأنا أطلقت على هذا الدوري اسم دوري الموت”.

وأردف: “من غير المعقول أن يتم إلغاء المسحات الخاصة بفيروس كورونا، والاكتفاء بتحليل الدم ولو تم اللجوء إلى الاتحاد الدولي سيتم إلغاء الدوري فوراً”.

وأتم: “تم تغيير نظام المسابقة بعد مباراة القمة وكأن الدوري عاد من أجل فوز الأهلي على الزمالك فقط”.