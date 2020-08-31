أزمة التيشرت الأحمر.. طارق يحيى يعلق على إرتداء حلمي طولان تيشرت أحمر.. والأخير يرد: "أنا حر خليك في حالك".. ومرتضي منصور: بنفوز على أي حد لابس أحمر



أزمة جديدة ظهرت على الساحة الرياضة بعد مباراة الزمالك ونادي انبي التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت أمس الأحد في الجولة 23 بالدوري العالم.

وعلق طارق يحيي نجم الزمالك السابق والمذيع بقناة النادي، على إرتداء الكابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي تيشرت أحمر أثناء المبارة، ليرد الأخير قائلا:" إنت مالك أنا حر ألبس اللي يريحني".

أعرب نجم الزمالك السابق طارق يحيى، عن استيائه من تصريحات حلمي طولان مدير نادي إنبي ضده، بعد أن وصفه بـ “المطبلاتي”.

وقال طارق يحيى في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك الفضائية: “حلمي طولان وصفني بأنني مطبلاتي، لكني لن أرد عليه لسببين الأول هو فارق السن بيننا، والسبب الثاني هو أنني لست مطبلاتي.

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مرتضي منصور يعلق

قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتوجيه رسالة إلى حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، وذلك عبر قناة نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور: “حلمي طولان استفز لاعبي الزمالك بإرتداء تيشرت أحمر، وهو لا يعلم أن الزمالك يفوز على أي فريق يرتدي أحمر”.

وتابع: “عيب أن يقول حلمي طولان على مصطفى محمد أنه بلطجي ومصطفى لاعب محترم”.