شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف اصطحاب المصرى مصابى كورونا أمام الأهلى ويؤكد: فايلر زملكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى بسبب حالة التخبط التى يعيشها فى الآونة الأخيرة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "حقيقى مش فاهم إدارة المصرى عايزة إيه، رفضوا تحليل الدم وقالوا عايزين مسحة وبعدين رجعوا غيروا كلامهم، لكن اللى مستحيل يتقبل هو اصطحابهم الثنائى محمود وادى وأحمد مسعود لملعب مباراة الأهلى، رغم وجود نتيجة تحليل تؤكد إصابتهما بفيروس كورونا ".

وأضاف شوبير، "ده غلط ولن يقبل ويسمى تخبط ومستحيل يعدى، والتخبط واضح أنه فى النادى كله، وشوفنا خلاف عبد الظاهر السقا وطارق العشرى والمحافظ عمل جلسة مهمة معهم أمبارح أتمنى أن تؤتى ثمارها، لاسيما أن الخلافات بدأت تدب بين الجميع وأصبح التغيير قادم بقوة ".

وعن فوز الزمالك على انبى قال شوبير، "محمود حمدى الونش مدافع الزمالك مستواه يتطور جدا، بيفكرنى بحسام عاشور، هو مش وجه إعلامى زى محمود علاء وفرجانى ساسى ولكنه مجتهد وهدف إنبى مكافأة من السماء، وتشعر أن الزمالك أصبح له ثقل دفاعى يختلف عن ظهوره أمام المقاولون العرب".

وأكد شوبير أن "الزمالك لا بديل أمامه سوى الفوز على بيراميدز لضمان المركز الثانى، فهناك صراع شرس على هذا المركز".

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وعن طنطا قال شوبير، "مسئولو نادى طنطا تعجلوا بإقالة أيمن المزين، هذا لا يقلل من محمد صلاح فهو مدرب محترم ولكن كان لابد أن يدرب فرقة من البداية وليس من منتصف الموسم".

وأضاف شوبير، "عجبنى مشاركة محمد الشناوى فى 23 مباراة مع الأهلى وحفاظه على نظافة شباكه فى 17 مباراة ".

وعن الانتقادات التى وجهت لفايلر لارتداء قميص أبيض فى مباراة القمة قال شوبير، "يا جماعة تانى بقولكو شغلين نفسكم ليه بالأمور دى، هو حر وكمان حلمى طولان حر أنه يلبس أحمر، هل ارتداء فايلر الأبيض يعنى أنه زملكاوى هل ارتداء طولان الاحمر يعنى أنه أهلاوى، هل سنقيم المدربين بعد كذلك على طريقة ألوان ملابسهم ولا حلاقة شعرهم ولا قص ضوافرهم، أنا مثلا قعدت العب موسم كامل بفانلة واحدة لانى بتفائل بيها، قد يكون مدرب يتفاءل بلون إيه الغريب فى كدا".

وعن دورى الأبطال الأفريقى قال شوبير، "هناك مساعٍ كثيرة من المغرب لتأجيل مباريات نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى نظراً لكثرة الإصابات فى صفوف الفرق المغربية وعلى رأسها الوداد المغربى، ويقال أن المباريات قد تتأجل شهر وهذا يعنى أن مباريات نصف نهائى الكونفدرالية سوف تتأجل أيضاً لوجود أندية مغربية أيضاً، وأعتقد أن بهذه الطريقة ستكون الأمور صعبة للغاية".

وعن مسحة كورونا قال شوبير:"لو أنا من إتحاد الكرة أريح دماغى وأرجع للمسحة فى الاسابيع المتبقية من الدورى لانها الأكثر دقة من تحليل الدم وعشان نرتاح من وجع الدماغ".