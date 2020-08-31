مكاسب الزمالك من الفوز على إنبى بالدورى

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الجبهة اليمنى
ومن مكاسب الزمالك بالفوز على الفريق البترولى أيضا علاج الجبهة اليمنى بعد الاستعانة بأحمد عيد فى ظل غياب حازم إمام للإصابة فى العضلة الأمامية باللقاء الماضى أمام المقاولون العرب، ما أدى إلى استبداله فى أول عشر دقائق من اللقاء، ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بأحمد عيد بدلا منه ورفض المجازفة بكابتن الفريق.
علاج الجبهة اليسرى
انتهت أزمة الجبهة اليسرى فى الزمالك بعد انتهاء فترة إيقاف عبد الله جمعة، ما مثل إضافة قوية للفريق، خاصة أن محمد عبدالشافى تعرض للإصابة بكسر فى عظمة الترقوة ، ما يعنى غيابه لفترة من 4 إلى 6 أسابيع، ليعتمد كارتيرون على جمعة فى باقى مباريات الموسم، ورغم قلة مشاركاته مع الفريق الأبيض إلا أنه يعد أحد الركائز الأساسية فى الزمالك وغيابه يمثل نقطة ضعف للأبيض.
عدم التأثر بخسارة المقاولون
فوز الزمالك على إنبى يجعل الفريق يدخل مباراة بيراميدز الجولة المقبلة بمعنويات مرتفعة، خاصة أنه استطاع أن ينسى هزيمته أمام المقاولون بهدفين والتغلب على أحزانه ليواجه بيراميدز بمعنويات مرتفعة.
الروح والإصرار
رغم فشل لاعبى الزمالك فى استغلال الفرص لتسجيل هدف إلا أن روح العزيمة والإصرار ظلت مرافقة لهم خلال اللقاء، وهو ما ظهر من الهدف الذى سجله محمود الونش بالدقيقة 73 من أحداث المباراة، وليرفع رصيد فريقه الى النقطة 45 ، وملاحقة بيراميدز على الوصافة والمركز الثانى.
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