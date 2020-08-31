شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. غزل المحلة يحقق مفاجأة فى أول ظهور بالدورى برباعية أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 31 أغسطس 1956 كان الظهور الأول لفريق غزل المحلة فى مسابقة الدورى، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الاتحاد بملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف فى افتتاحية الموسم السابع لمسابقة الدورى موسم "1956-1957"، ويعد نادى غزل المحلة أحد أقدم أندية كرة القدم فى مصر، وأنشئ عام 1936 بعد إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كشركة وطنية مصرية بقيادة الاقتصادى الوطنى الراحل طلعت حرب.

بدأت ممارسة الكرة وقتها فى النادى بين بعض الخبراء الإنجليز الذين يعملون بالشركة مع بعض العمال المصريين ثم كان إنشاء استاد الغزل فى عام 1947 ليشارك الفريق الخاص بالشركة فى دورى الشركات فى ذلك الوقت ثم بدأت مشاركاته فى الدورى الممتاز.

Advertisements

نادى غزل المحلة من الأندية القلائل الذين أحرزوا لقب الدورى العام ولعب فى الدورى المصرى الممتاز 44 مرة.

وقدم المحلة الكثير من المواهب لمنتخب مصر مثل وائل جمعة ومحمود فتح الله وأحمد المحمدى من ناشئى النادى ومحمد عبدالشافى الذى تألق مع الفريق، كما أن شوقى غريب مدرب المنتخب الوطنى السابق ومدرب المنتخب الأولمبى حالياً هو أحد أبناء هذا النادى، كما أن النادى يملك لاعبين فى منتخب الشباب 2001 الذى حصل على المركز الثالث فى كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2001 مثل محمد العتراوى، بالإضافة إلى العديد من النجوم السابقين مثل الراحل عبد الرحيم خليل وعماشة ومحمد السياجى وآخرين.