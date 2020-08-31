شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد نادى الصحفيين للوقوف على أعمال التطوير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية لنادى الصحفيين، صباح اليوم الاثنين، للوقوف والاطلاع عن قرب على ما يحتاجه النادى من تطوير لكافة منشآته خلال الفترة المقبلة، وأكد الدكتور أشرف صبحي حرصه على أن تكون منشآت نادى الصحفيين على أعلى مستوى ليكون لائقاً بهم وبلقاءاتهم الفكرية والاجتماعية والرياضية أيضا، كما وجه وزير الشباب والرياضة بإعداد تصور مناسب لمكونات النادى.

وشملت جولة وزير الشباب والرياضة التفقدية لنادى الصحفيين الملاعب الرياضية، والمنشآت المقرر تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك بحضور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إيهاب الإبيارى مدير عام الإستثمار والتمويل بالوزارة، عزت إلياس المدير التنفيذي للنادى.

وتعقد اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد والمزمع إقامتها بمصر يناير 2021 ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح غد الثلاثاء المقبل الموافق 1 سبتمبر 2020 بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة وجميع السادة المعنيين من اللجان الفنية المنظمة للبطولة. Advertisements



نادى الصحفيين