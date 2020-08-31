شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يكشف عن أفضل حارس مرمى فى الدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالى، تقييمه لأفضل حراس الدورى هذا الموسم، معتبراً محمد الشناوى حارس الأهلى هو "نمبر وان"، وقال ناجى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "منذ أن توليت مسئولية تدريب سموحة أحرص على تجهيز كل الحراس، وعندما تعرض الهانى سليمان للإيقاف بعد مباراة ودية وبعدها أصيب بكورونا قررت الاعتماد على عمر صلاح، وكان عند حسن ظنى به".

وأضاف أحمد ناجى، "عمر صلاح شال المسئولية كويس، حارس مميز وعنده خبرة من الزمالك والمنتخب الأولمبى، وفوز سموحة على طنطا جعلنا نتنفس الصعداء، كنا محتاجين مكسب يمنح اللاعبين الثقة، خاصة أن الفريق لديه لاعبين مميزين وخسروا المباريات السابقة فى الدقائق الأخيرة مثلما حدث فى مباراة سموحة مع الطلائع وبيراميدز".

وتابع مدرب حراس سموحة، "ناصر ماهر لاعب مميز ولكنه مصاب ومن يشارك مكانه يؤدى دوراً دفاعياً مميزاً ولما يرجع هيعود لمكانه"، مؤكدا أنه لا يوجد مباراة سهلة فى صراع وسط جدول الدورى، أول مرة أعيش هذا الصراع حاسس إنها منطقة واعرة وبنحاول نعمل شغل كويس"، وعموما "بطل الدورى محسوم، طبعا الأهلى بعيد جدا عن كل منافسيه".

وعن سياسة الدور فى بيراميدز قال أحمد ناجى، "مش بحبها، بس أعتقد أن المدرب فى بيراميدز لجأ لها لأنه معذور عايز يصنف حراسه قبل الموسم الجديد الذى سوف يشهد قدوم ضيف جديد ليهم فى حراسة المرمى".

وعن أكثر الحراس تألقاً فى الدورى قال أحمد ناجى، "محمد الشناوى نمبر وان، لا جدال فى ذلك وأبو جبل ماشى معاه فى نفس التراك وبيعجبنى الثبات الانفعالى لمحمود جاد حارس انبى".

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وعن محمد الشناوى حارس الأهلى قال أحمد ناجى، "منذ مشاركته فى كأس العالم مستواه أصبح فى مكان بعيد، فهو حارس محترف بشكل غير طبيعى بيشتغل على نفسه ولازم أوجه تحيه لمدربة على مستواه".

وحقق فريق سموحة أكبر نتيجة له منذ بداية الموسم الحالى، بالفوز على طنطا بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، أحرز ثلاثية الفريق السكندرى كل من شريف رضا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ثم أضاف إيريك ديسمبى الهدف الثانى فى الدقيقة 43، وفى الدقيقة 71 أحرز صلاح محسن الهدف الثالث من ضربة رأسية متقنة.

وشهد اللقاء إحتساب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق طنطا فى الدقيقة 39، إلا إنه تراجع عن قراره بعد أن عاد لتقنية الفار، والتى أكدت عدم لمس الكرة يد لاعب سموحة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 31 فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 13 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 10 وخسر 11 وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

وانتهت المواجهة التى جمعت الفريقين فى الدور الأول لدورى هذا الموسم بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق والتى أقيمت على استاد طنطا الرياضى فى 27 نوفمبر 2019، سجل ثنائية سموحة حسام حسن وسجل ثنائية طنطا إسلام فؤاد وميدو جمال.