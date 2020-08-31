شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. فتحى و محسن و بادجى طمعانين فى كسب ثقة التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ثلاثى النادى الأهلى " مروان محسن و أليو بادجى و حمدى فتحى " طمعانين فى مواصلة كسب ثقة تسجيل الأهداف فى المباريات المتبقية بالدورى الممتاز و أفريقيا قبل انتهاء هذا الموسم لكسب ثقة الجماهير قبل إنطلاق موسم جديد .

نجح مروان محسن لاعب النادى الأهلى فى استعادة ثقته في نفسه ،بعد الهدف الذى أحرزه في مرمى الجونة بالوقت القاتل من المباراة التى جمعت الفريقين ، رغم أنه قبلها بساعات كان محل سخط و انتقاد لاذع من الجماهير الحمراء ، بسبب المستوى الذى ظهر عليه في مباراة القمة، امام الزمالك، ورفضه استلام الكرة من بادجى لاعب الفريق ، قبل أن يشارك أساسيا بجانب بادجى فى خط الهجوم أمام المصرى .

فيما نجح أليو بادجى لاعب النادى الأهلى فى مهمة كسب ثقة الجماهير الحمراء خلال المباريات الأخيرة للأهلى بالدورى ، وخاصة فى ظل احرازه هدف مهم فى مواجهة الأهلى أمام المصرى البورسعيدي مساء السبت فى المباراة التى انتهت بنتيجة 2/0 فى الدورى الممتاز .

وشهدت المباراة تألق بادجي بشكل واضح إذ سجل هدفين في الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالي ويُسجل هدفاً في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ثم صنع هدفاً لحمدي فتحي في الدقيقة 55 وظهر بادجي بشكل جيد للغاية ، و معه حمدى فتحى اللاعب الذى نجح فى تسجبل الهدف الثانى أمام المصرى حيث أنه يطمع فى كسب ثقة التهديف ايضا .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبين مروان محسن و حمدى فتحى و بادجى فى الصور التالية :

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