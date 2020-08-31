"نصيحتي اسمع كلام أمير".. ميدو يوجه رسائل إلى مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد حسم "ميدو" لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الفريق الأبيض لم يستكمل الدوري من أجل الفوز على الأهلي فقط، لافتًا إلى أن هذا كلام لا يليق بنادي بحجم الزمالك، كما حرص مدرب مصر للمقاصة السابق على توجيه عدة رسائل إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

ونجح الزمالك في إيقاف سلسلة اللاهزيمة للأهلي هذا الموسم، وتمكن الفريق الأبيض من الفوز في مباراة القمة بنتيجة 3-1 التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري we المصري.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال ميدو: "الحديث على إن الزمالك استكمل الدوري من أجل الفوز على الأهلي فقط (عبث)، وكلام لا يليق بنادي الزمالك ولا بلاعبيه ولا بجماهيره".

وأضاف: "أتمنى من (المطبلاتية المنتفعين) عدم ترديده، الزمالك خسر الدوري ولكن لابد أن يشارك في بطولة أفريقيا أبطال الدوري الموسم المقبل.. وإن شاء الله نفوز بالبطولة العام الجاري".

كما وجه ميدو، عدة رسائل إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جاءت كالآتي: " أُذكر المستشار مرتضى منصور بأن من أقحمه في مشكلات كبيرة في 2005 هم (المطبلاتيه اللي كانوا حواليك.. اللي كانوا بيحاولوا يستفيدوا منك وكانوا بيصدرولك المشاكل مستغلين طبيعة شخصيتك)".

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وواصل: "إنت عملت حاجات كويسة كتير ماتخليش الناس اللي بتستفيد من نادي الزمالك وتمص دمه تحاول توقعك مرة أخرى".

وأردف: "وجودك على رأس إدارة نادي الزمالك مهم جدا في التوقيت الحالي وحتى في المستقبل القريب، وجودك صداع في رأس الناس اللي بتحاول تهد نادي الزمالك منذ سنوات".

وأكمل: "لازم تحافظ على مكانك بإبعاد أصحاب المصالح من حولك.. من يعطوك النصيحة الخطأ.. ومن يقولون نعم وآمين فقط من أجل مصالحهم الشخصية".

وواصل حديثه: "مفيش حد كبير في البلد دي وإنت أكتر واحد عارف كده، حسني مبارك الله يرحمه ورجالته كلهم اتحبسوا، تاني خلي بالك لازم يكون حواليك على الأقل واحد بيقولك لا ده غلط".

وأتم: "نصيحتي لك.. أنا عارف انه ابنك الصغير بس دائما قبل ما تتحرك اسمع كلام أمير".