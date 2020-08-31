صورة.. كهربا والشحات يزوران مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص ثنائي الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا" وحسين الشحات على زيارة مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق في منزله من أجل الاطمئنان على حالته الصحية. ونشر كهربا، عبر "انستجرام" صورة تجمعه وحسين الشحات بمؤمن زكريا في منزل الأخير، بحضور بعض من محبي الأهلي وأصدقاء اللاعب. Advertisements وكان مؤمن زكريا قد ظهر مؤخراً في فيديو وهو يبكي بعد قيام الفنان أحمد عز بدعمه أثناء حضوره لمسرحية "علاء الدين". وأعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي قد حرص في وقت سابق قد قام بزيارة مؤمن زكريا، وأكد أنه قام بتكليف المعنين بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية له، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة والنادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كافة المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة.

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