محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:
كشف جولي أوزكيانو صحفي إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، أن ليونيل ميسي نجم برشلونة تواصل مع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي من أجل الانتقال إلى ملعب "الاتحاد" في الموسم الجديد.
وأضاف صحفي إذاعة "كادينا كوبي" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إدارة برشلونة في وضع حرج الآن في ظل تواصل مع ميسي مع بيب جوارديولا، لافتًا إلى أن النجم الأرجنتيني تحدث على كل كبيرة وصغيرة حول إتمام هذه الصفقة.
وواصل، أن إدارة السيتي لديها أكثر من حل لإنهاء هذه الصفقة إما التواصل لاتفاق مادي مع برشلونة أو دخول لاعبين في صفقة تبادلية إلى جانب دفع مبلغ مالي.
وشهدت الفترة الماضية رغبة من جانب ليونيل ميسي حول الرحيل عن برشلونة وسط أنباء اقتراب صاحب القميص رقم 10 بالرحيل إلى مانشستر سيتي والعودة للعمل مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا.
وكان ميسي تغيب عن الحضور أمس الأحد، لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قبل الاستئناف التدريبات الجماعية والتي ستقام مساء اليوم الإثنين استعدادًا للموسم الجديد.
جدير بالذكر أن ميسي يرغب في الرحيل عن برشلونة مجانًا في المقابل تتمسك إدارة "البلوجرانا" باللاعب خاصة أن لديه شرط جزائي في عقده يقدر بـ700 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة ميسي.. صحفي كادينا كوبي لمصراوي: سيتي أمامه عدة حلول للحسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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