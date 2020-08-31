لحسم صراع المركز الثاني.. ميدو يوضح أهمية مباراة بيراميدز وميزة افتقدها زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد حسام "ميدو" لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، إن مباراة بيراميدز هي الأهم للفريق الأبيض لحسم صراع المركز الثاني.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز يوم الخميس المقبل، في مباراة الجولة الـ24 من بطولة دوري We المصري الممتاز.

ويتقاسم الثنائي المركز الثاني بجدول الترتيب، حيث يمتلك كل منهما 45 نقطة، بينما ابتعد المقاولون العرب عن الصراع وتراجع إلى المركز الرابع بفارق 5 نقاط.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، علق ميدو: "أهم مباراة للزمالك هي مباراة بيراميدز.. مباراة سيحسم من خلالها بشكل كبير صراع المركز الثاني".

وأضاف: "غياب طارق حامد مشكلة كبيرة، فكرة عبد الغني أمام قلبي الدفاع قد تكون فكرة جيدة في وسط السرعات الكبيرة التي يمتلكها بيراميدز".

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وواصل: "أحمد عيد ظهر بشكل مبشر، إن شاء الله المباريات القادمه تتقله".

وأكمل: "لم يعجبني زيزو في آخر ٣ مباريات، زيزو واحد من أهم لاعبي الزمالك الموسم الماضي وواحد من أهم صفقات الزمالك في السنوات الاخيرة".

وتابع: "افتقد في المباريات الأخيرة أهم ميزة فيه وهي التركيز وانه بيتصرف في الكورة كويس وبياخد قرارات صح مع التزامه الدفاعي طبعا.. لازم يرجع لتركيزه مرة تانية".

وعن دور أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك، قال ميدو: "أمير أهم عنصر في منظومة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة وأدائه تطور بشكل كبير مع الخبرات اللي بيكتسبها مع الشغل".

وأتم: "من أهم ميزاته أنه يعلم كيف يتعامل مع رئيس النادي و(بيفلتر) المشاكل قبل ما توصله ودي ميزة مهمة جدا في إدارة الإمور داخل نادي الزمالك ويمكن تكون الأهم".