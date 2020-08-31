"قميص" طولان يتسبب في "حرب كلامية" بين نجوم الزمالك القدامى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تسبب لون القميص الذي ارتداه حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، في "حرب كلامية" بين كبار نجوم نادي الزمالك القدامى عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ونجح الزمالك في الفوز على إنبي بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتقد طارق يحيى نجم الزمالك السابق ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء ومقدم الاستديو التحليلي بقناة الزمالك، ارتداء طولان قميصا "أحمر" خلال مواجهة الزمالك: "الجميع يعلق على تصرفات الجهاز الفني لنادي إنبي داخل المباراة، وصلتنا العديد من الرسائل، لا نقول لحلمي طولان وهو يواجه الزمالك أن يتهاون لكن يجب ألا يستفز الجماهير".

وتابعك "من حقه يفوز أو يخسر أو يتعادل، لكن أنت تواجه الزمالك وهو بيتك، لا يصح أن ترتدي قميصاً لونه أحمر تستفز به جماهير الزمالك، مع احترامي للون الأحمر لكن هو نوع من الاستفزاز".

وأضاف: "حلمي طولان كان له مستحقات في الزمالك أيام ممدوح عباس، الرئيس الأسبق للنادي، تقدر بـ420 ألف جنيه، ومن قام بصرفها له هو مرتضى منصور، كنت شاهداً على الواقعة، تم صرفها بالكامل على دفعات احتراماً لكونه من أبناء النادي".

وشدد: "موقف غريب من حلمي طولان، ويجب أن نعلق عليه بقناة الزمالك، نحن لا نجامل أحدا".

من جانبه، قال مدحت عبد الهادي، نجم دفاع الزمالك السابق: "لقد تدربت تحت يد حلمي طولان، وصلتني تعليقات حزينه مما حدث، ومن التعليقات أن طولان لم يقف طوال مباراة فريقه أمام الأهلي والتي خسرها 2-0 عكس ما قام به بمباراة الزمالك".

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وصرح: "ما الهدف من قيام الجهاز الفني بالكامل بارتداء قميص لونه أحمر، إذا كان هناك خلافات فيجب أن تكون بعيدة عن استفزاز جماهير الزمالك".

وعبر برنامج "جمهور التالتة" بقناة "أون تايم سبورتس2" وصف حلمي طولان طارق يحيى بـ"المطبلاتي" وعلق قائلاً: "لا يعجبه لون القميص، هذا ليس شأنه، أرتدِي ما يحلو لي، ثم لون القميص نبيتي وليس أحمر".

وواصل طولان هجومه على طارق يحيى قائلاً: "كل واحد يخليه في نفسه وحاله، لو اتكلمنا مش هنخلي حد يتكلم، ألبس اللي أنا عايزه وأروح المكان اللي أنا عايزه، خليك في نفسك، إنت عليك قد كده".

واختتم: "قناة الأهلي احترمتني لهذا تواجدت معهم، هل أنتم أوصياء علي؟ ليس لك دخل في الأمور الخاصة بي".

وعاد طارق يحيى عبر قناة "الزمالك" ليوجه رسالة جديدة لحلمي طولان قائلا: "أنا أقول الحقيقة فقط ولست مطبلاتي، فارق السن بيني وبينك يمنعني من الرد عليك، يوما ما أنت ذهبت لمرتضى منصور من أجل أموالك ثم بعد ذلك موقفك تغير منه".