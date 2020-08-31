بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مباراتان في الدوري بختام الجولة الـ23

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محرر الخليج 365: تختتم اليوم الإثنين، منافسات الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري بإقامة مباراتين. يستضيف حرس الحدود فريق مصر المقاصة الساعة الخامسة مساءً. ويحتل حرس الحدود المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة نفس رصيد الإنتاج الحربي والجونة، فيما يلاحقه المقاصة في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة. Advertisements وفي تمام الثامنة يلتقي الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري. الإسماعيلي يحتل المركز الثامن برصيد 27 نقطة، فيما يحتل زعيم الثغر المركز السادس برصيد 31 نقطة. وتنقل المباراتين عبر قناة Ontime sports 1.

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