الاهلي يُحيي الذكرى الـ 14 لوفاة محمد عبد الوهاب بتصريحه المزعج لرمضان صبحي!

أحيا الحساب الرسمي لحامل لقب الدوري المصري “الاهلي” على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، الذكرى الـ 14 لوفاة لاعبه السابق محمد عبد الوهاب، عن طريق نشر جزء من تصريحه المزعج للاعبين أمثال رمضان صبحي وأحمد فتحي عن وفاءه بالكلمة التي أعطاها للاهلي عندما انضم لصفوفه عام 2004 من نادي الظفرة الإماراتي.

وكتب حساب الاهلي في تويتر جزء بسيط من عبارة محمد عبد الوهاب الشهيرة “لا يمكن أن أخلف وعدي مع النادي الأهلي” وذلك في تغريدة خاصة مع صورة صباح اليوم الاثنين 31 أغسطس 2020.

ويتذكر جمهور الاهلي تفاصيل حادثة وفاة محمد عبد الوهاب في مثل هذا اليوم 31 أغسطس من كل عام، حيث فقّد حياته في ملعب مختار التتش أثناء الاستعداد لإحدى مباريات الأهلي.

وفي الوقت الذي يتذكر فيه عشاق الاهلي هذا التصريح الخالد لمحمد عبد الوهاب، يستعد صاحب الـ 23 عامًا “رمضان صبحي” للانضمام لصفوف بيراميدز بعدما نجح في مماطلة إدارة الاهلي خلال الميركاتو الصيفي 2020 بشأن تمديد إعارته من هدرسفيلد تاون الانجليزي أو توقيع عقد دائم مع الفريق.

وتوفى محمد عبد الوهاب قبل أن يكمل عامه الـ23 بشهر ويوم واحد، متأثرًا بسكتة قلبية، بعدما عولج منها بشكل متسرع من قبل أطباء الأهلي أثناء دوري أبطال أفريقيا 2006.

وأضاف حساب الاهلي قائلاً “رحم الله من رحل وهو متمسكًا بالأهلي وجماهيره، فعاش في قلوب ووجدان الملايين”.

ولم يلعب محمد عبد الوهاب الكثير من المباريات سواء مع منتخبات مصر أو النادي الاهلي، لكنه استطاع ترك بصمة لا تُنسى خلال فترة قصيرة حتى وفاته المُفجعة لجمهور الكرة المصرية.

وساهم محمد عبد الوهاب كظهير أيسر، في تتويج مصر بكأس أمم أفريقيا 2006، وتتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2005، كما فاز بكأس أمم أفريقيا للشباب في جيل ضم لاعبين أمثال حسني عبد ربه وأحمد فتحي وعماد متعب وعمرو زكي.

ورسخ عبد الوهاب اسمه في تاريخ الاهلي بتصريح ناري، نال استحسان جميع أنصار الأهلي والنقاد الرياضيين في مصر آنذاك، حول تفاصيل تعاقده مع الاهلي.

وقال عبد الوهاب عن المفاوضات “الأهلى عمره ما خلف معى موعدًا، ولن أخلف معه وعدًا. تلقيت عرضًا للاحتراف لكني أعطيت كلمة للكابتن محمود الخطيب ولا يمكن الرجوع فيها“.

وتابع عبد الوهاب “لا يوجد لاعب فى مصر يستطيع مساومة الأهلي. تحدثت مع المدرب العام للفريق، حسام البدري، وعقدت معه أكثر من اجتماع، وأخبرته بأنني تحت أمر النادي، وطلبت منه التحدث مع إدارة نادي (الظفرة الإماراتي) وحدث ذلك بالفعل لكن المفاوضات تأجلت لحين معرفة شروطهم المالية”.

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وأتم عبد الوهاب تصريحه التاريخي “للعلم لا يوجد خلافات بيني وبين الأهلي حول الأمور المادية، ويكفيني شرف ارتداء قميص الأهلي، لن أفتري على النعمة، فهل يصدق أحد أنني يمكن أن أساوم أكبر نادٍ في أفريقيا والوطن العربي؟ بالتأكيد من يفعل ذلك مجنون“.

من هو محمد عبد الوهاب؟

محمد عبد الوهاب هو ظهير أيسر دولي مصري ارتدى الرقم 3 مع المنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا 2006، ولد في الفيوم بشهر أكتوبر 1983، وتوفى في نهاية أغسطس 2006 عن عمر ناهز الـ 22 عامًا و11 شهرًا، على ملعب مختار التتش في مقر النادي الاهلي بالجزيرة. بدأ مسيرته الكروية في نادي الألومنيوم نجع حمادي عام 2002، ومنه انتقل إلى الظفرة الإماراتي 2003 ثم إلى الأهلي المصري 2004.

أجاد محمد عبد الوهاب في مركز الظهير الأيسر، سواء كمدافع أو كمهاجم، وصنع العديد من الأهداف الحاسمة لزملائه في الاهلي والمنتخب المصري، لعل أبرزهم للمهاجم أسامة حسني في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2005 أمام النجم الساحلي.

كم عدد مباريات محمد عبد الوهاب مع منتخب مصر؟

شارك محمد عبد الوهاب في 21 مباراة مع منتخب مصر الأول، وسجل هدف دولي وحيد كان أمام السودان في إحدى جولات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2006، في الدقيقة 88.

وأختير للعب لأول مرة مع منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2004 أمام مدغشقر يوم 22 يونيو 2003، وانتهى اللقاء بفوز الفراعنة 6-0.

وسجل مشاركته في 6 مباريات بتصفيات كأس العالم 2006 أمام السودان وكوت دي فوار وبنين وليبيا، وأمام الكاميرون ذهابًا وإيابًا.

تواجد كذلك في كأس LG نهاية عام 2005، ولعب 6 مباريات في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2006، وصنع هدفًا في مباراة ليبيا بدور المجموعات.

كانت آخر مباراة دولية يخوضها محمد عبد الوهاب مع منتخب مصر أمام إسبانيا “وديًا” يوم 3 يونيو 2006، وانتهت بخسارة الفراعنة 2-0، وشارك عبد الوهاب حتى الدقيقة 74.

كم عدد بطولات محمد عبد الوهاب؟

فاز محمد عبد الوهاب بـ 8 بطولات خلال مسيرته القصيرة جدًا مع المنتخب المصري والنادي الاهلي، بواقع لقب مع منتخب مصر للشباب، ولقب مع منتخب مصر الأول، و6 ألقاب مع الاهلي.

شارك محمد عبد الوهاب في تتويج الاهلي بلقبين لدوري أبطال أفريقيا 2005 و2006، واللقب الثاني لم يحتفل به واكتفى بالمشاركة فقط في المباريات التأهيلية قبل وفاته.

وأُحتسب في رصيده لقبين للدوري المصري الممتاز عامي 2005 و2006، وكأس مصر موسم 2006/2005، وكأس السوبر الأفريقي 2005.