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رياضة | سواريز ورونالدو يقودان هجوم يوفنتوس بأمر برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر سواريز ورونالدو يقودان هجوم يوفنتوس بأمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض نادي برشلونة الإسباني على يوفنتوس الإيطالي إمكانية التعاقد مع لويس سواريز خلال فترة الانتقالات الصيفية للعب بجوار .

 

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن المدير الرياضي للبارسا رومان بلانس يتواصل مع اليوفي من أجل بيع عقد سواريز بسعر مخفض وقد يكلف اللاعب خزينة يوفنتوس 10 مليون يورو فقط بجانب مليوني يورو كحوافز واضافات، ويراه اليوفي بديلاً لمهاجم روما إدين دزيكو في اجندته الحالية.

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كان رونالد كومان مدرب برشلونة قد رفض فكرة بقاء سواريز مما أشعل ثورة ليونيل وجعله يقرر الرحيل عن برشلونة.

 

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