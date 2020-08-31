رياضة | رئيس الزمالك يعلن حسم 5 صفقات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يعلن حسم 5 صفقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حسم 5 صفقات سوبر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد.

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وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "تعاقدت مع 5 لاعبين جدد ستفرح بهم جماهير الزمالك، ولن أعلن عن الصفقات حالياً كي لا يتأثر الفريق".

وأضاف مرتضى: "لا أريد أن يسألني أحد عن ضم رمضان صبحي نجم هيديرسفيلد الإنجليزي.. تحليل الدم كشف لنا أن هناك 5 لاعبين في الزمالك مصابين ‏بكورونا ولكن حينما قمت باجراء مسحة على نفقتي الشخصية للاعبين ‏ثبت سلامتهم جميعاً".‏