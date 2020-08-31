اخبار الرياضه

رياضة | كلوب: كريستيانو رونالدو أفضل من ميسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كلوب: أفضل من والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق الإنجليزي عن رأيه في أسطورتي كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجمي الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

 

واختار مدرب ليفربول كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب من ميسي: "رغم أن رونالدو قد يعتزل قريباً ولكنه فاز بكل شيء، ألقاب مختلفة مع أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، كما حقق كأس الأمم الأوروبية ودوري الأمم الأوروبية مع البرتغال، وعلى الصعيد الفردي فاز بـ5 كرات ذهبية".

Advertisements

 

وأكد كلوب أن ميسي أمامه الكثير، لأنه لم يحقق أي شيء مع منتخب بلاده، كما أنه لم يفز بشيء مهم بعد خروج تشافي وإنييستا من برشلونة، قائلاً: "مع تقنية الفار لا أعتقد أنه يستطيع الفوز خارج الكامب نو.. الزمن يظهر الواقع وهو أن رونالدو هو الأفضل في العالم.. ربما يكون ميسي الأفضل في برشلونة".

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا