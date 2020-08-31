رياضة | حقيقة هروب أليو ديانج من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة هروب أليو ديانج من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد النادي الأهلي على ما أثير عن هروب لاعبه المالي أليو ديانج ليحسم الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة خصوصاً بعد سفر اللاعب إلى بلاده.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على مقطع فيديو للاعب المالي يرد بنفسه على هذه الشائعات، قائلًا: “السلام عليكم يا جماهير الأهلي.. لقد قمت بالسفر إلى بلدي مالي بعد أخذت الإذن من الكابتن سيد عبدالحفيظ لأقوم بتجديد الباسبور الخاص بي، وإن شاء الله سأعود للمشاركة في التدريبات وأكون حاضرًا في مباراة وادي دجلة إن شاء الله".

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أشارت بعض التقارير الصحفية إلى اهتمام الكثير من الأندية على رأسها بيراميدز المصري للتعاقد مع أليو ديانج المتألق مع القلعة الحمراء في هذا الموسم.