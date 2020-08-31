رياضة | برشلونة يطرد طاقم المحامين بسبب ميسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يطرد طاقم المحامين بسبب ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة التنازل عن ليونيل ميسي مجاناً من دون استفادة مالية ويحاول بقوته إرغامه على البقاء في قلعة كامب نو.

واشتعل الصراع بين إدارة فريق برشلونة وليونيل ميسي بسبب رغبة الهداف التاريخي للنادي الكتالوني في الرحيل، وذلك حين قرر النادي معاقبة كل من ساعد النجم الأرجنتيني في إرسال "فاكس" يتضمن طلب المغادرة.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن أنّ برشلونة قرر فصل طاقم المحامين لديه بعد علمه أنهم قدموا المساعدة لميسي في كتابة "بورو فاكس" لطلب الرحيل عن النادي مجاناً.

وتبين أن نفس المحامين هم من يوكلهم النادي "الكتالوني" للتمسك بحقه في الحصول على الشرط الجزائي والبالغ 700 مليون يورو، لذلك قرر الاستغناء عنهم لتضارب المصالح.