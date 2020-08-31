رياضة | برشلونة يخصم 110 آلاف يورو من ميسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يخصم 110 آلاف يورو من ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أول إجراء سيتخذه نادي برشلونة الإسباني ضد قائده ليونيل ميسي حال مواصلة تمرده، وعدم الحضور لإجراء الفحص الطبي والتدرب تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.

وغاب ليونيل ميسي عن إجراء الفحوصات الطبية لفيروس كورونا، قبل بدء التدريبات اليوم الإثنين، تحت قيادة رونالد كومان، في خطوة جادة نحو إصراره على مغادرة برشلونة، مستفيداً من بند الخروج مجاناً في نهاية الموسم.

وقال الصحفي الموثوق تانكريدي بالميري بصحيفة سبورت الكاتالونية: "قررت إدارة نادي برشلونة بالفعل الخصم من راتب ليونيل ميسي عن كل يوم يتغيب فيه عن التدريبات.. ميسي يحصل على راتب قدره 110 آلاف يورو في اليوم".