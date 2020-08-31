شكرا لقرائتكم فايلر يمنح الفرصة للاعبى الدكة والناشئين الفترة المقبلة تدريجياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر رينيه فايلر لمدير الفني للأهلي منح الفرصة للاعبي الدكة في الفريق تدريجياً خلال الفترة المقبلة وكذلك اللاعبين الصاعدين بعدما إقترب المارد الأحمر من حسم لقب بطولة الدوري.

استقر المدرب السويسري على الاعتماد على بعض العناصر التى لم تحصل على فرصة طوال الفترة الماضية بسبب ضغط وحساسية المباريات ورغبة الفريق في حسم لقب الدوري ، وبدأ فايلر منح الفرصة لنجوم الدكة والصاعدين مؤخراً بمشاركة محمود وحيد الظهير الأيسر ومن بعده صالح جمعة الذي ظهر أمام المصري لأول مرة مع فايلر كما شارك الصاعد عربي بدر في المباراة ذاتها لأول مرة.

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على صعيد لقاء المصري ، أبدى المدير الفني للأهلي سعادته بالفوز بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول ،السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز ، موضحاً أن الفوز تحقق بفضل الروح العالية للاعبي الفريق على مدار المباراة ، وتابع فايلر في تصريحات صحفية: بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدف تم إلغاؤه بداعي التسلل وتسيّدنا المباراة بعد بعد طرد أحمد ياسر لاعب المصري ونجحنا في استغلال النقص العددي الذي عانى منه المنافس وخرجنا بنتيجة مستحق ، وأوضح فايلر أنه لا يمكن أن يحكم على مستوى صالح جمعة بعد مشاركته لمدة 10 دقائق فقط ، لكنه كان يستحق المشاركة في هذه المباراة بعدما بذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية التي سبقت المباراة ولو إجتهد أكثر سيحصل على فرصاً أكثر كبقية زملاؤه.

كما قال فايلر أنه من الصعب أيضاً الحكم على مستوى الصاعد عربي بدر بعدما شارك لنفس مدة مشاركة صالح جمعة، مُعلقاً: من الصعب الحكم عليه في عشر دقائق لكنه عليه بذل جهد أكثر ليشارك وقت أطول في الفترة المقبلة ، ويرى فايلر أنه من الوارد أن يتراجع مستوى النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق فهذا يحدث مع أي لاعب ، موضحاً أن اللاعب لم يزور أسرته منذ فترة طويلة بسبب "كورونا" وربما يكون قد تأثر بهذا الأمر لكنه لاعب مهم في الفريق وحتماً سوف يستعيد مستواه سريعاً ، وقال المدير الفني للأهلي أن كرة القدم لا تعرف الفوز دائماً ، وعلّق في هذا الأمر قائلاً: ليس هناك منطق يقول أن الفوز هو النتيجة الوحيدة لأي مباراة ..لن تجد هذا في أي مكان في العالم ..أحاول دائماً أن أجد حلولاً للفوز رغم الغيابات المتتالية للإصابات والإيقافات والفريق مازال مُتماسك ، ومن يرغب في الفوز دائماً وفقط وبثلاثيات عليه متابعة مباريات "البلاسيتشين".