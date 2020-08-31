شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ التحضيرات لمواجهة بيراميدز اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الاستعداد لمواجهة نظيره بيراميدز التى ستقام فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث من المقرر أن يعقد الفرنسى كارتيرون جلسة خاصة مع اللاعبين للحديث حول أهمية لقاء بيراميدز خاصة فى ظل أهمية المنافسة على المركز الثانى بين الفريقين هذا الموسم.

يعد الفوز بالثلاث نقاط أهمية قصوى فى هذه المباراة، مشددًا على أنه لن يسمح بأى تهاون فى هذه المواجهة، على أن يشاهد الفرنسى كارتيرون مجموعة لمباريات بيراميدز فى الدورى الممتاز هذا الموسم، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى المنافس وشرحها للفريق من خلال المحاضرات الفنية التى سيعقدها قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

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وسيخضع حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، الذى تغييب عن لقاء الفريق الأخير أمام إنبى فى الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، لاختبارا طبيًا لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة بيراميدز، بعد إصابته بشد فى العضلة الأمامية خلال لقاء الأبيض والمقاولون العرب، الذى أقيم بين الفريقين فى الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى، وشهد استبداله بعد أول 10 دقائق من زمن مباراة ذئاب الجبل، وخضع اللاعب فى الساعات الماضية لأشعة رنين ووفقًا لنتائجها والفحوصات الطبية التى سيخضع لها سيتحدد إمكانية تواجده فى لقاء بيراميدز المقبل من عدمه، ولن يتعجل الجهاز فى عودة اللاعب مجددًا، خاصة أن الهدف الرئيسى أن يكون متواجدًا مع الفريق فى مواجهتى الرجاء البيضاوى المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، لذا لن يتم التعجل فى علاج أى لاعب لإشراكه فى منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يتم تجهيز شيكابالا قائد الزمالك للعودة للتواجد مع الفريق فى المباريات المقبلة فى بطولة الدورى الممتاز، عقب نهاية عقوبة إيقافه التى جاءت فى السوبر المصرى على خلفية أحداثها الشهيرة فى اللقاء الذى جمع الأهلى مع الزمالك، فى الإمارات فى شهر فبراير الماضى وانتهى بفوز الزمالك بركلات الترجيح حيث تغيب شيكابالا عن الأبيض فى المباريات المحلية الرسمية منذ ذلك التوقيت بسبب الإيقاف.