شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يطلب مواجهة توجو باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول من اتحاد الكرة إقامة مباراة توجو فى تصفيات أمم افريقيا باستاد القاهرة، بعدما أعلن الكاف إقامة مباراتىّ الفراعنة أمام توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

فى السياق ذاته، تأكد إلغاء معسكر المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، فى شهر أكتوبر المقبل رغم اعتماد الكاف الأجندة الدولية للمنتخبات مؤخرا والتى تتضمن توقفا دوليا للفراعنة فى أكتوبر المقبل، ويأتى إلغاء المعسكر فى ظل رغبة البدرى فى خوض مباراة ودية خلال التوقف المقبل لتجربة اللاعبين حيث لم يتجمع لاعبو المنتخب منذ فترة طويلة .

وباءت محاولات المنتخب فى التوصل لاتفاق مع أحد المنتخبات الافريقية لخوض مباراة ودية فى القاهرة بالفشل، فى ظل ظروف الطيران الحالية وعدم عودة حركة الطيران للعمل بقوتها الكاملة، فضلا عن الاجراءات المتبعة للحد من فيروس كورونا وهو ما يصعب من إستقدام منتخب افريقى لمواجهته، بجانب صعوبة انضمام المحترفين فى شهر أكتوبر المقبل لنفس الأسباب.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المواعيد الجديدة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 وتصفيات كأس العالم 2022 بعدما توقفت مسابقات الكاف فترة طويلة بعد تفشي فيروس كورونا الذى تسبب فى إيقاف كل البطولات خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2020، حيث ستعود مسابقات المنتخبات مجددا فى نوفمبر المقبل، وفقا للخطاب الذى أرسله الكاف إلى كل الاتحادات الأعضاء. وجاءت المواعيد الجديدة كالتالي: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020.. مباريات ودية بحد أقصى مباراتين تحدد بمعرفة كل اتحاد Advertisements من 9 إلى 17 نوفمبر 2020.. مباراتا الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا من 22 إلى 30 مارس 2021 مباراتا الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أمم أفريقيا وبالنسبة لتصفيات كأس العالم 2022 فستكون فى المواعيد التالية.. من 31 مايو إلى 15 يونيو 2021.. الجولتان الأولى والثانية لتصفيات المونديال من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021 الجولتان الثالثة والرابعة لتصفيات المونديال من 4 إلى 12 أكتوبر 2021.. الجولتان الخامسة والسادسة لتصفيات المونديال من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.. المباريات الفاصلة للتأهل المباشر إلى كأس العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدرى يطلب مواجهة توجو باستاد القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.