شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل شكوى الرجاء المغربى فى قضية حميد أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة نادى الزمالك، على تأجيل تقديم شكوى رسمية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ضد الرجاء المغربي، فى قضية المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار لصفوف النادى المغربى، بعدما طالبت إدارة الزمالك من اللاعب العودة خلال الفترة الجارية إلى القاهرة عقب رفض مسئوليها لتمديد إعارته مع الرجاء بعد طلب الأخير استكمال اللاعب لمنافسات الموسم الحالى مع الفريق المغربى نظرا للتوقف الكروى الذى حدث بسبب جائحة كورونا وهو ما رفضته إدارة الزمالك وطالبت بإخلاء طرف اللاعب وهوا ما لم يحدث ولكن فى ظل العلاقات الطيبة بين الناديين رفضت إدارة الزمالك تصعيد الأزمة للفيفا حتى لا يقع ضررًا على الفريق المغربى خاصة إن اللاعب قد شارك مع الرجاء فى مجموعة من المباريات مع النادى المغرى فى بطولة الدورى هناك.

ويفضل مسئولو الزمالك تأجيل الشكوى وحل الأمور بصورة ودية لتجنب أى ضرر يقع على الفريق المغربى وهو ما ستشهده الفترة الجارية بصورة ودية بين الناديين مع التأكيد من جانب إدارة الزمالك حول الاحتفاظ بكافة حقوق النادى المالية فى تمديد إعارة اللاعب لصفوف النادى المغربى لنهاية الموسم الجارى.

فيما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، توفير طائرة خاصة للفريق فى رحلة السفر إلى المغرب، وذلك ضمن التحضيرات المبكرة التى تجريها إدارة النادى لمواجهة الرجاء المغربي، المقرر لها يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا على أن يعود الفريق مباشرة عقب اللقاء إلى القاهرة من أجل الاستعداد لمواجهة العودة التى ستجمع الفريقان يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك فى ستاد برج العرب، على أن يرافق مجلس الزمالك بالكامل، الفريق الأبيض، فى الرحلة من أجل دعم الجهاز الفنى واللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب بالمغرب خاصة إن مجلس إدارة النادى يضع كامل تركيزه حول حصد لقب دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم لإسعاد الجماهير البيضاء باللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002 فيما أجرت إدارة نادى الزمالك مباحثات هاتفية خلال الفترة الأخيرة مع السفير المصرى فى المغرب أشرف إبراهيم من أجل ترتيب كافة الأمور التى تخص رحلة الفريق بالمغرب ومنها ترتيب إقامة الفريق وكذلك ملاعب التدريب المختلفة والاستفسار عن الحالة فى الشارع المغربى خاصة فى ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا.