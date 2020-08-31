شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. طارق خليل يقود الأهلى للقب الكأس الرابع على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موسم 85 نجح الأهلى في حصد بطولة كأس مصر للمرة الرابعة علي التوالي بعدما فاز في النهائي علي فريق الإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه طارق خليل نجم الأهلي الأسبق.

تلك البطولة شهدت مشاركة الأهلي بناشئيه وحقق تلاميذ الأهلي الفوز في مباراة الدور ربع النهائى علي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت الإضافى، بعد إيقاف "16" لاعبا، وفي نصف النهائى واصل ناشئو الأهلى مفاجآتهم وفاز على الترسانة بهدف دون رد، بينما احتاج الدراويش لركلات الترجيح لتخطى عقبة الاتحاد السكندرى.

أقيم النهائي علي استاد القاهرة وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من : أحمد شوبير، علاء عبدالصادق، محمود صالح، ضياء عبدالصمد، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدى عبدالغنى، محمد السيد، طاهر أبوزيد ، حسام حسن، طارق خليل.

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بينما تشكيل الإسماعيلى مكون من : على أغا، أبوطالب العيسوى، على غيط، أسامة عباس، محسن عبدالمسيح، حمادة الرومى، طارق الوحش، طارق الصاوى، عماد سليمان، محمد حازم، خالد القماش.

ونجح الأهلى فى حسم اللقب للمرة الرابعة على التوالى "رقم قياسى"، بعد فوزه بهدف دون رد سجله طارق خليل فى الدقيقة "29" من الشوط الأول.